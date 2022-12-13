Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

Он сообщил, что выборы главы Донецкой Народной Республики пройдут в следующем году во второе воскресенье сентября.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался о своем выдвижении на пост главы республики на выборах, которые состоятся в следующем году.

Он сообщил, что выборы главы Донецкой Народной Республики пройдут в следующем году во второе воскресенье сентября.

Кроме того, Пушилин заявил, что его личной обязанностью, по его мнению, является выполнение тех задач, которые были намечены им, когда он был избран лидером республики в 2018 году.

«Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую Народную Республику», - сказал он РИА Новости.

Напомним, что 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вступлении территорий в состав Российской Федерации.