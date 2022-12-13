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Реки огня и уничтоженные диверсанты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:17 13.12.2022
Проявляя личное мужество и подлинный героизм, российские военнослужащие в зоне специальной военной операции с честью выполняют самые сложные боевые задачи.
Реки огня и уничтоженные диверсанты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Владислав Журавлев - старший лейтенант

Огнеметная рота старшего лейтенанта Владислава Журавлева поддерживала подразделений российских войск, обороняющих один из населенных пунктов. Противник предпринял несколько попыток прорыва линии обороны.

© Минобороны России

По обнаруженным позициям боевых машин ТОС-1А был открыт артиллерийский огонь со стороны националистов. Несмотря на угрозу для своей жизни и жизни личного состава, старший лейтенант Журавлев принял решение продолжить работу на позиции с целью отбить наступление. В результате грамотных и слаженных действий старшего лейтенанта Журавлева и его подчиненных удалось выполнить боевую задачу, нанеся существенный урон живой силе и технике противника.

Вадим Есипов - гвардии старший сержант, заместитель командира взвода

В ходе выполнения специальных задач в районе одного из населенных пунктов, группой российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Вадима Есипова была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, подчиненные Вадима Есипова внезапно атаковали врага.

© Минобороны России

В ходе стрелкового боя, действуя смело и решительно, Вадим уничтожил четверых боевиков, вывел из строя боевую бронированную машину повышенной проходимости иностранного производства, после чего организовал отход группы в безопасный район. Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Вадима Есипова позволили предотвратить попытку националистов атаковать позиции наших войск и не допустить гибели личного состава группы.

Петр Сутягин - старшина, начальник расчета

Расчет под командованием старшины Петра Сутягина в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации устойчивой связи расчетов зенитных ракетных комплексов с вышестоящим командованием. При перемещении расчета на запасную позицию, колонна была обстреляна украинскими националистами из минометов.

© Минобороны России

Петр своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат, производивший корректировку минометного огня противника. Оперативно организовав связь с вышестоящим штабом, старшина оповестил дежурные средства о нападении, после чего, проявляя отвагу и храбрость, вывел колонну из-под огня противника. Благодаря своевременно организованной Петром связи, беспилотный корректировщик был уничтожен, что позволило сохранить жизни расчета и не допустить потерь вооружения и военной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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