Реки огня и уничтоженные диверсанты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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По обнаруженным позициям боевых машин ТОС-1А был открыт артиллерийский огонь со стороны националистов. Несмотря на угрозу для своей жизни и жизни личного состава, старший лейтенант Журавлев принял решение продолжить работу на позиции с целью отбить наступление. В результате грамотных и слаженных действий старшего лейтенанта Журавлева и его подчиненных удалось выполнить боевую задачу, нанеся существенный урон живой силе и технике противника.

Вадим Есипов - гвардии старший сержант, заместитель командира взвода

В ходе выполнения специальных задач в районе одного из населенных пунктов, группой российских военнослужащих под командованием старшего сержанта Вадима Есипова была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Скрытно подобравшись к позициям диверсантов, подчиненные Вадима Есипова внезапно атаковали врага.