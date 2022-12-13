Реки огня и уничтоженные диверсанты противника: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Проявляя личное мужество и подлинный героизм, российские военнослужащие в зоне специальной военной операции с честью выполняют самые сложные боевые задачи.
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Владислав Журавлев - старший лейтенант
Огнеметная рота старшего лейтенанта Владислава Журавлева поддерживала подразделений российских войск, обороняющих один из населенных пунктов. Противник предпринял несколько попыток прорыва линии обороны.