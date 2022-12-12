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Посол РФ ответил на вопрос о контактах дипмиссии с Карлом III

Анна Касаткина
06:40 12.12.2022
ОТношения двух стран находятся на очень низком уровне, отметил Андрей Келин.
Посол РФ ответил на вопрос о контактах дипмиссии с Карлом III
© Фото: Минобороны России
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Отношения Лондона и Москвы находятся на очень низком уровне, королевской семье рекомендовано не контактировать с российским посольством. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, отношения начали ухудшаться после 2018 года в связи с делом Скрипалей, а после начала спецоперации на Украине прекратились все контакты в гуманитарных и экономических областях.

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал собеседник издания в ответ на вопрос о контактах с российскими представителями Карла III.

При этом Келин уточнил, что полный разрыв дипотношений — это самая крайняя мера и она не в интересах обоих сторон.

Великобритания вместе с Канадой 9 декабря расширили антироссийские санкции. Соединенное Королевство входит в список недружественных стран и территорий, который кабмин РФ утвердил в марте.

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