Посол РФ ответил на вопрос о контактах дипмиссии с Карлом III

ОТношения двух стран находятся на очень низком уровне, отметил Андрей Келин.

© Фото: Минобороны России

Отношения Лондона и Москвы находятся на очень низком уровне, королевской семье рекомендовано не контактировать с российским посольством. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, отношения начали ухудшаться после 2018 года в связи с делом Скрипалей, а после начала спецоперации на Украине прекратились все контакты в гуманитарных и экономических областях.

«Членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством», — сказал собеседник издания в ответ на вопрос о контактах с российскими представителями Карла III.

При этом Келин уточнил, что полный разрыв дипотношений — это самая крайняя мера и она не в интересах обоих сторон.

Великобритания вместе с Канадой 9 декабря расширили антироссийские санкции. Соединенное Королевство входит в список недружественных стран и территорий, который кабмин РФ утвердил в марте.