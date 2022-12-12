Море огня с доставкой: расчет ОТРК «Искандер» рассказал о боевой работе в зоне СВО

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры украинских боевиков. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них.

Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Боевая задача может поступить в любой момент. Пусковая установка сливается с местностью. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны - уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически, делая установку невидимой для разведки противника.

«На каждой машине загружены разные изделия. В зависимости от того, какая задача той машиной и работаем. Соответственно те ракеты и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на "отлично"», - рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Олег.

Координаты цели получены и по приказу с командного пункта расчет производит запуск ракеты. Как и предыдущие, этот пуск прошел в штатном режиме. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Используется для точных ударов, например по командным пунктам противника. Ракеты «Искандера» практически неуловимы для ПВО противника. Они могут гарантировано уничтожить любой военный объект за полтысячи километров от линии соприкосновения на территории врага.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов