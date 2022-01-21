Украина ввела санкции против Артемия Лебедева

На Украине официально ввели персональные санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева. Соответствующий указ, вводящий в действие решение СНБО Украины, подписал президент страны Владимир Зеленский.

Меры включают в себя «блокирование активов», то есть временное лишение гражданина права использовать и распоряжаться его имуществом в стране, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения. Срок действия введенных санкций составляет пять лет.

Дизайнер отреагировал на новость об относящихся к нему санкциях в своем Telegram-канале.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», - заявил он.

Ознакомиться с документом, устанавливающим список подвергшихся санкциям лиц, можно на сайте Владимира Зеленского. Помимо Лебедева ограничения коснулись ряда российских судей, некоторых российских компаний и трех граждан Австрии.