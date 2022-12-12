В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эвтаназия выгоднее лечения: как врачи в Канаде работают с неизлечимыми пациентами и "добровольной смертью"

Ярослава Коценко
Семен Лавров
23:03 12.12.2022
По официальным данным, в Канаде 10 тысяч человек за год воспользовались эвтаназией, а выгоду от принятия соответствующего закона открыто обсуждают в парламенте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Читайте нас на:

Дженнифер Хэтч, жительница провинции Британская Колумбия на западе Канады перед тем, как уйти из жизни посредством эвтаназии дала интервью, в котором рассказала, что долгое время не получала надлежащей помощи в борьбе с неизлечимым пороком кожи.

«Если я не могу получить доступ к медицинской помощи, смогу ли я получить доступ к помощи при смерти? Я не могу позволить себе такие средства, которые могут улучшить качество моей жизни», - рассуждает женщина.

Позже друзья Дженнифер рассказали, что перед свои уходом девушка хотела обратить внимание на серьезные проблемы в системе здравоохранения Канады.

Ранее телекомпания CTV news опубликовала кадры разговора пациента с врачом, в котором медик сам подталкивает человека к смерти.

«Вы можете просто подать заявку на помощь, если вы хотите покончить с собой, вы понимаете, что я имею в виду? Вам не нужно делать это в какой-то драматической манере, вы можете подать заявку на помощь», - говорит врач.

В разговоре врач с первых слов акцентирует внимание не на помощи пациенту, а на стоимости пребывания в клинике - от 1500 тысяч долларов за сутки, а то и больше. В то же время стоимость эвтаназии оказывается дешевле, намекает врач

В канадском парламенте уже открыто обсуждают, что закону удается экономить почти 88 млн долларов в год. По официальным данным, в Канаде 10 тысяч человек за год воспользовались эвтаназией,

В Канаде фактически разработана система эвтаназии для бедных пациентов. Следующий шаг - предоставление права решать вопросы жизни и смерти тем, кто не достиг совершеннолетия. В марте будущего года рассматривают возможность расширения программы эвтаназии. Например, самовольно лишать себя жизни смогут даже дети от 12 лет, согласия родителей не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Бельгии врачи провели пациенту эвтаназию без учета его воли. Медработники умертвили пожилого пациента, страдавшего болезнью Паркинсона. Врач, который провел процедуру, заявил, что больной не мог дать согласие на эвтаназию в силу того, что его состояние не позволяло добровольно попросить медиков провести эту процедуру.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Видео
Кровь и разрушения: украинские боевики обстреляли Донецк из «Градов» и натовских гаубиц
18:07 В стране и мире
Германия и Польша договорились выставить ЗРК Patriot на границе с Украиной
17:55 В стране и мире
Видео
Внимание и участие: как пациенты отнеслись к списку недопустимых для медиков слов
17:01 В стране и мире
ЕС увеличит фонд по оказанию военной помощи Украине на 2 млрд евро
15:50 В стране и мире
Российский посол заявил, что ситуация в Косово находится «на последней черте»
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.