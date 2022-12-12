Эвтаназия выгоднее лечения: как врачи в Канаде работают с неизлечимыми пациентами и "добровольной смертью"

По официальным данным, в Канаде 10 тысяч человек за год воспользовались эвтаназией, а выгоду от принятия соответствующего закона открыто обсуждают в парламенте.

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Дженнифер Хэтч, жительница провинции Британская Колумбия на западе Канады перед тем, как уйти из жизни посредством эвтаназии дала интервью, в котором рассказала, что долгое время не получала надлежащей помощи в борьбе с неизлечимым пороком кожи.

«Если я не могу получить доступ к медицинской помощи, смогу ли я получить доступ к помощи при смерти? Я не могу позволить себе такие средства, которые могут улучшить качество моей жизни», - рассуждает женщина.

Позже друзья Дженнифер рассказали, что перед свои уходом девушка хотела обратить внимание на серьезные проблемы в системе здравоохранения Канады.



Ранее телекомпания CTV news опубликовала кадры разговора пациента с врачом, в котором медик сам подталкивает человека к смерти.

«Вы можете просто подать заявку на помощь, если вы хотите покончить с собой, вы понимаете, что я имею в виду? Вам не нужно делать это в какой-то драматической манере, вы можете подать заявку на помощь», - говорит врач.

В разговоре врач с первых слов акцентирует внимание не на помощи пациенту, а на стоимости пребывания в клинике - от 1500 тысяч долларов за сутки, а то и больше. В то же время стоимость эвтаназии оказывается дешевле, намекает врач

В канадском парламенте уже открыто обсуждают, что закону удается экономить почти 88 млн долларов в год. По официальным данным, в Канаде 10 тысяч человек за год воспользовались эвтаназией,

В Канаде фактически разработана система эвтаназии для бедных пациентов. Следующий шаг - предоставление права решать вопросы жизни и смерти тем, кто не достиг совершеннолетия. В марте будущего года рассматривают возможность расширения программы эвтаназии. Например, самовольно лишать себя жизни смогут даже дети от 12 лет, согласия родителей не потребуется.

Ранее сообщалось, что в Бельгии врачи провели пациенту эвтаназию без учета его воли. Медработники умертвили пожилого пациента, страдавшего болезнью Паркинсона. Врач, который провел процедуру, заявил, что больной не мог дать согласие на эвтаназию в силу того, что его состояние не позволяло добровольно попросить медиков провести эту процедуру.