МИД РФ: Россия поддержит обращение Сербии в Совбез ООН

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Москва поддержит Сербию, если Белград подаст обращение в Совет безопасности ООН о проведении заседания по вопросу эскалации конфликта на севере непризнанной республики Косово. Об этом сообщили в российском МИД.

«Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания», - передает RT слова источника в ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы соотечественников на территории так называемого Косова. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова также отметила, что в МИД РФ обеспокоены незаконными действиями «властей» Приштины.