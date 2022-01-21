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В инженерных войсках рассказали о плане поставок вооружения на 2022 год

03:00 21.01.2022
В инженерные войска в 2022 году поставят более 600 единиц вооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 321-ю годовщину со дня образования. Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

Организационно инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых,  инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

В ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» инженерными войсками выполнен весь комплекс задач инженерного обеспечения. Впервые осуществлена установка минно-взрывных заграждений силами подразделения, оснащенного инженерной системой дистанционного минирования. Также на учении группировке понтонных подразделений впервые удалось достичь рекордных показателей пропускной способности водных (речных) переправ в 1200 единиц в час на ограниченном участке реки.

Инженерными войсками ежегодно выполняются задачи по разминированию и очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (Нагорный Карабах, Сирия, Лаос). Всего в 2021 году проверено 17 543,8 гектара территории, 1164,9 километра автомобильных дорог, более 2000 зданий (сооружении), а также обнаружено и уничтожено 123 683 взрывоопасных предметов.

С 2018 года на территории Лаоса очищено более 130 гектаров территории, обнаружено и уничтожено свыше 2000 взрывоопасных предметов, основную часть которых составили авиабомбы в кассетном снаряжении американского производства.

В Нагорном Карабахе с ноября 2020 года инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 328,7 гектара территории, 689,5 километра дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 092 взрывоопасных предмета.

На территории Сирийской Арабской Республики силами российских и сирийских саперов разминировано 6 905,6 гектаров территории, 3 112 зданий (сооружений), 273,4 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 43 888 взрывоопасных предметов, в том числе 5 961 самодельных взрывных устройств.

Инженерные войска всегда находятся в готовности к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и необходимости оказания помощи местному населению во всех субъектах России. Силы и средства инженерных войск постоянно привлекаются для борьбы с пожарами и предотвращения последствий половодья и паводков. В 2021 году инженерные войска участвовали в борьбе с пожарами на территории Якутии, Республики Мордовия, Нижегородской и Тюменской областей.

В рамках гособоронзаказа предприятиями промышленности в текущем году спланирована поставка более чем 600 единиц средств инженерного вооружения. В их число вошли современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий, в том числе роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-14», средства защиты сапера, инженерные средства дистанционного минирования, системы комплексной очистки воды, понтонные парки, буксирные моторные катера, фронтальные погрузчики, электротехнические средства различной мощности, войсковые краны и экскаваторы.

В прошлом году принято на снабжение 12 новейших средств инженерного вооружения, в том числе переносной водолазный миноискатель МИВ-3, комплект механизированной установки габионов, комплекс для получения воды из снега и льда УПВС-5 и другие.  Развитие отечественных средств инженерного вооружения проводится с учетом поддержания паритета или обеспечения превосходства над зарубежными аналогами.

В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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