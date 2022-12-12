Песков: президент Сербии не обращался к Путину за помощью по ситуации на севере Косово

Несмотря на это, Москва все равно ожидает скорейшего разрешения противоречий в Косово и Метохии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент просьб о помощи со стороны главы Сербии Александра Вучича к российскому лидеру не поступало. Об этом Песков сообщил в ежедневном брифинге с журналистами.

«Нет, таких обращений не было», - сказал пресс-секретарь.

При этом Дмитрий Песков отметил, что несмотря на то, что Вучич пока не обращался за помощью к Владимиру Путину, Россия все равно ожидает скорейшего разрешения противоречий на севере Косово. Также Песков упомянул о важности сохранения тесных связей Белграда с Москвой.

«В любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами, и, конечно, мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала», - подчеркнул представитель Кремля.

В заключение Дмитрий Песков добавил, что при разрешении конфликта на севере непризнанной Республики Косово особенно важно соблюсти все права сербского населения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ночь на понедельник в стране оказалась самой напряженной со времен югославского кризиса. Он также отметил, что отдал все необходимые для защиты своих соотечественников в Косово и Метохии приказы.

До этого сообщалось, что спецназ непризнанного Косово вошел в сербские районы региона, нарушив тем самым решение, принятое резолюцией 1244 Совбеза ООН. В ответ косовские сербы начали возводить баррикады, чтобы не допустить дальнейшего продвижения силовиков.