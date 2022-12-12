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В МО РФ заявили об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8

14:12 12.12.2022
Два вражеских истребителя были сбиты в районах Родинского и Павловки на территории ДНР, а два вертолета Ми-8 были уничтожены в районах Курахово и Константиновки в том же регионе России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали том, сколько удалось сбить украинских пилотируемых летательных аппаратов за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков. 

Еще расчеты ПВО за сутки уничтожили шесть вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасная (ЛНР), Терны (Харьковская область), а также Донецк. Кроме этого, удалось перехватить две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда неприятельского РСЗО HIMARS в районе Юбилейного Херсонской облсти. 

Игорь Конашенков рассказал о действиях российских войск на Купянском и Краснолиманском направлениях. Там наносилось комплексное огневое поражение по районам сосредоточения врага. При этом было уничтожено до 70 украинских боевиков, три бронемашины и пять автомобилей. 

А на Донцеком направлении продолжаются наступательные действия наших войск. Упреждающее огневое поражение пресекло попытку украинских боевиков устроить контратаку российских позиций в направлении Песок ротой 59-й мотопехотной бригады врага. При этом противник потерял до 30 человек, две БМП и три пикапа.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел суточный итог ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Огневому поражению подверглись 83 артиллерийских подразделения врага, а также другие войска неприятеля в 156 районах. 

В районе Гуляй-Поля в Запорожской области при этом был уничтожен склад боеприпасов для 102-й бригады территориальной обороны украинских боевиков. 

Велась и контрбатарейная борьба. В ее ходе удалось поразить украинскую боевую машину РСЗО «Смерч» в района Зеленого Гая в Харьковсокой области. А в районе Красного Лимана на территории ДНР была поражена вражеская боевая машина РСЗО «Град».

Конашенков озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 343 самолетов, 183 вертолетов, 2 653 беспилотников, 396 ЗРК, 7 076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин РСЗО, 3 678 орудий и минометов, а также 7 568 единиц специальной военной автотехники.

Ранее публиковались кадры работы САУ «Гиацинт» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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