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В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Анна Касаткина
13:20 12.12.2022
Разрешение на снос здания столичным властям выдал суд.
В Вильнюсе снесут Дом Москвы
© Фото: Remigijus Šimašius, Facebook*
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В Вильнюсе к концу 2023 года снесут Дом Москвы. Соответствующее разрешение властям дал суд.

Суд представил строительной инспекции столицы Литвы право на снос «незаконно построенного здания» на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюса. Планируется, что он завершится к концу 2023 года, говорится в сообщении инспекции.

Разрешение на строительство Дома Москвы, который должен был стать центром культурного и делового сотрудничества между двумя странами, было выдано Вильнюсским самоуправлением в 2008 году. Однако в 2016-м Окружной суд Вильнюса признал решение незаконным, так как оно нарушило требования по высоте и плотности застройки. Застройщик обязан был перестроить здание, но этого так и не было сделано.

* Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.

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