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В сетях тревоги: какие риски существуют для авиаотрасли из-за влияния 5G

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
19:11 21.01.2022
Диапазон частот сети 5G близок к частотам бортовых приборов, что в теории может оказывать влияние на их работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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На аэродромах Нью-Йорка - повышенное внимание ко всем бортам, город накрыло снегом и туманом. Сотни рейсов по всему миру так и не вылетели в США. Британские, эмиратские, японские, индийские авиалинии отменили рейсы, и здесь основополагающую роль сыграла не погода.

Иностранные перевозчики бойкотируют как минимум девять аэропортов Америки, где стоят вышки 5G - среди них крупнейшие Бостон, Чикаго, Хьюстон, Майами и Сан-Франциско. Вместо самолета Boeing 777 японская авиакомпания направила в США Boeing 787. Решение объяснили тем, что в данной модификации воздушное судно более устойчиво к помехам. На деле все выглядит так: самолет передает к земле радиочастоты и получает их обратно. А если самолет пролетает вблизи вышки, то волны якобы смешиваются и возникают неполадки.

«Частоты, которые используется в системе 5G очень похожи на частоты авиарадаров. Бортовой прибор попросту может их спутать и дать ложные показания - например исказить цифры той же высоты над землей, которую определяют авиадатчики», - говорит главный пилот Eagle Aviation, Роберт Брайан.

О ситуации уже знает и президент США. Ввод в эксплуатацию некоторых вышек в администрации Белого дома посоветовали отложить. Финансовый урон наносится обеим сторонам: авиаперевозчики страдают из-за отменных рейсов, а телеоператоры - из-за заморозки строительства. В американской гражданкой авиации призвали к альтернативам.

«Нет ни одного пока подтвержденного случая о каких-либо помехах ни в США, ни в Европе, ни в Азии. Так что пока, это необходимая мера предосторожности. Надеюсь, в нашей стране производители вышек и компетентные органы решат эту проблему: либо за счет увеличения буферных зон, либо путем внедрения более совершенного оборудования в самолетах», - утверждает бывший начальник отдела полетов Управления гражданской авиации Майк Вивиан.

Так, Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало рекомендации для пилотов, например, «учитывать ошибочные показания высотомера или потерю его функций». Позднее Росавиация подобные инструкции направляет уже российским перевозчикам. В «Аэрофлоте» ответили, что все рекомендации Росавиации были выполнены в полном объеме, и их пилоты проблем в работе радиовысотомеров не наблюдали.

Чтобы поставить подобное оборудование в России, необходимо получить разрешение или так называемую электромагнитную совместимость. Показатель допустимых излучений строго регламентируется всеми компетентными органами, утверждают эксперты в сфере телекоммуникаций. Поэтому каких-либо воздействий ни на здоровье человека, ни на работу авиации выявлено не было.

Британские ученые перешли на следующий уровень - 6G. Трехмерная картинка в формате 360 градусов может стать новым способом взаимодействия в онлайн-реальности.

«В 6G мы пытаемся превратить научную фантастику в научный факт и фокусируемся на телепортации, в том смысле, что с 1G до 5G нам удалось передать только два человеческих чувства, зрение и слух. Теперь мы планируем добавить осязание, вкус и обоняние», - отметил директор института коммуникационных систем в Великобритании Рахим Тафазолли.

Перед специалистами все так же стоит задача провести точные исследования о воздействии 5G-излучений на навигационные системы воздушных судов. Все, чтобы новейшие технологии развивались в режиме безопасного полета.

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