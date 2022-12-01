Макрон с супругой прибыли в Белый дом

У президента Франции запланированы переговоры со своим коллегой Джо Байденом. Одной из тем обсуждения глав государств, в частности, станет ситуация на Украине.

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в четверг, 1 декабря, в Белый дом. Ожидается, что он проведет переговоры со своим коллегой Джо Байденом. Одной из тем обсуждения глав государств, в частности, станет ситуация на Украине.

Французского лидера в поездке сопровождает его супруга Брижит Макрон. На южной лужайке Белого дома их приветствовали американский президент и первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден. На торжественной церемонии, во время которой военный оркестр исполнил гимны двух стран, также присутствовали вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители вашингтонской администрации высокого ранга.

После переговоров планируется проведение совместной пресс-конференции глав государств.

Накануне Agence France-Presse сообщило, что Эммануэль Макрон прибыл в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. По информации издания, пребывание французского президента в США продлится пять дней.