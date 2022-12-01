Суд приговорил владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы

Его брату Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет строго режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей.

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В Москве Мещанский суд огласил приговор в отношении братьев Магомедовых. Так, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брату Магомеду Магомедову суд назначил 18 лет колонии и оштрафовал на 2,5 миллиона рублей.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет… в колонии строгого режима, со штрафом в 2,5 миллиона рублей», - цитирует РИА Новости приговор судьи.

Магомедовых задержали весной 2018 года. Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 годы сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма») не использовали по целевому назначению выделенные на реализацию госконтрактов деньги. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек.