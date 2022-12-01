Погибшие при крушении В55 в Армении пилоты были россиянами

Ранее стало известно, что месте ЧП были обнаружены два обгоревших тела.

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Погибшие при крушении самолета В55 в Армении пилоты были россиянами. Об этом Sputnik Армения сообщил глава Котайкского регионального спасательного управления Геворг Седракян.

По предварительно информации, причиной авиационного происшествия могла стать непогода. Как утверждается, на момент ЧП был густой туман, вследствие чего снизилась видимость. Также свое влияние могла оказать рельефная местность.

Ранее стало известно, что месте крушения самолета были обнаружены два обгоревших тела.