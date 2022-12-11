NASA опубликовала кадры приводнения космического корабля Orion у побережья Калифорнии

Капсула космического корабля коснулась поверхности океана в 480 километрах от Сан Диего.

© Видео: Youtube, NASA © Фото: Youtube, NASA

Космический корабль Orion совершил приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив первый беспилотный полет на орбиту Луны. Прямую трансляцию ведет NASA.

Капсула космического корабля коснулась поверхности океана в 480 километрах от Сан Диего в 12:40 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (20:40 по московскому времени).

Созданный Соединенными Штатами совместно с Европейским союзом Orion стартовал с Земли в свой первый испытательный беспилотный полет с миссией «Артемида-1» 16 ноября.

Первый тестовый полет с миссией «Артемида-1» является подготовкой к будущим пилотируемым полетам. Планируется, что миссия «Артемида-2» с экипажем состоится в 2024 году.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с японским лунным посадочным модулем HAKUTO-R. Американская ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 2:38 по местному времени.