В здании парламента ЮАР вспыхнул пожар

В здании парламента ЮАР в Кейптауне вспыхнул пожар. Об этом сообщает портал News24.

Экстренные службы получили сообщения о возгорании в 05:00 (06:00 мск). На месте происшествия сейчас работают несколько бригад пожарных, специалисты пытаются локализовать огонь.

Член мэрии комитета по охране и безопасности Джорджа Смита уточнил, что на месте происшествия находятся около 36 пожарных. По его словам, пламя захватило третий этаж.

«Первоначальные отчеты указывают на то, что он начался в офисных помещениях и распространяется в сторону спортзала», - уточнил Смит.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Возможные причины пожара также не уточняются.