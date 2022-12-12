Принять неравный бой: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО

© Минобороны России

Лейтенант Даниил Углянский

Украинские националисты предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Лейтенант Даниил Углянский, действуя на передовом рубеже эшелонированной обороны, принял бой с многократно превосходящими силами противника. В ходе боя, лейтенант Углянский со своей группой организовал оборону и руководил интенсивным боем на протяжении пяти часов.

В результате боестолкновения Даниил получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока, а также ноги от мин и гранат противника.

В последствии, заметив прибывающее подкрепление со стороны боевиков, отправив всю группу в направлении наших сил, вызвал огонь ствольной артиллерии на себя, чем обеспечил огневое поражение и отступление превосходящего противника.

Придя в себя лейтенант Углянский прополз более 5 км до позиций наших войск, после чего представил старшему командованию ценные сведения о расположении и характере действий противника на участке обороны.