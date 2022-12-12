Принять неравный бой: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО

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Старший лейтенант Алексей Ефимов
Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали позиции российских военнослужащих.
Алексей Ефимов оперативно выдвинулся на обороняемые позиции и лично руководил подразделением в бою.
Националисты неоднократно пытались прорвать оборонительные рубежи российских артиллеристов с разных сторон силами танковых и стреловых подразделений, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий.
Старший лейтенант Ефимов организовал подавление огневых точек националистов прицельных огнем российской артиллерии.
Более 15 часов российские военнослужащие под командованием старшего лейтенанта Ефимова сдерживали атаки националистов.
По итогам боя, украинские боевики потеряли более 30 человек живой силы, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий.
Благодаря умелому руководству вверенным подразделением, профессионализму и боевому опыту старшего лейтенанта Ефимова российским военнослужащим удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов