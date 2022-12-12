Армия Армия Армия

Принять неравный бой: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО

00:10 12.12.2022
Российские военнослужащие демонстрируют отвагу и высокое самообладание, профессионально выполняют свой служебный долг и оперативно реагируют на изменяющуюся боевую обстановку, уничтожая вражеские позиции.
Принять неравный бой: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Рядовой Александр Антоненко

Рядовой Александр Антоненко выполнял задачи по эвакуации с передовой раненого личного состава и военной техники, получившей повреждения в ходе ожесточенных боев с украинскими националистами.

Противник открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой Александр эвакуировал и вверенное ему вооружение, военную технику и личный состав.

Рядовой Антоненко, проявив личное мужество, опыт и профессионализм, вывел автомобиль из-под огня, что позволило избежать потерь личного состава и уничтожения техники.

© Минобороны России

Лейтенант Даниил Углянский

Украинские националисты предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Лейтенант Даниил Углянский, действуя на передовом рубеже эшелонированной обороны, принял бой с многократно превосходящими силами противника. В ходе боя, лейтенант Углянский со своей группой организовал оборону и руководил интенсивным боем на протяжении пяти часов.

В результате боестолкновения Даниил получил множественные ранения головы, обеих рук, левого бока, а также ноги от мин и гранат противника.

В последствии, заметив прибывающее подкрепление со стороны боевиков, отправив всю группу в направлении наших сил, вызвал огонь ствольной артиллерии на себя, чем обеспечил огневое поражение и отступление превосходящего противника.

Придя в себя лейтенант Углянский прополз более 5 км до позиций наших войск, после чего представил старшему командованию ценные сведения о расположении и характере действий противника на участке обороны.

© Минобороны России

Старший лейтенант Алексей Ефимов

Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали позиции российских военнослужащих.

Алексей Ефимов оперативно выдвинулся на обороняемые позиции и лично руководил подразделением в бою.

Националисты неоднократно пытались прорвать оборонительные рубежи российских артиллеристов с разных сторон силами танковых и стреловых подразделений, а также ведя огонь из крупнокалиберных орудий.

Старший лейтенант Ефимов организовал подавление огневых точек националистов прицельных огнем российской артиллерии.

Более 15 часов российские военнослужащие под командованием старшего лейтенанта Ефимова сдерживали атаки националистов.

По итогам боя, украинские боевики потеряли более 30 человек живой силы, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

Благодаря умелому руководству вверенным подразделением, профессионализму и боевому опыту старшего лейтенанта Ефимова российским военнослужащим удалось остановить наступление националистов на стратегически важном направлении.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:28 В стране и мире
Вучич заявил о попытках Приштины покончить с «сербской проблемой»
22:14 В стране и мире
Боррель заявил об истощении запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
16:23 В стране и мире
Видео
Чертово колесо: МЧС показало кадры спасения застрявших в аттракционе пассажиров в Ярославле
17:00 Армия
Видео
Подводный ор: как подводники могут «оглушить» противника торпедой
15:25 В стране и мире
Ушел из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.