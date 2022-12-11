В стране и мире Пожар в спа-клубе под Иркутском достиг площади 350 «квадратов» Ирина Елагина К тушению огня в спа-центре привлечены несколько подразделений ГУМЧС по Иркутской области. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: Крупный пожар произошел в спа-клубе в поселке Молодежный в пригороде Иркутска. По данным МЧС, площадь возгорания составляет более 350 «квадратов». «Сообщение о возгорании в спа-клубе поселка Молодежный в пригороде Иркутска поступило в пожарно-спасательную службу в 21.26 (16.26 мск). На месте работают 5 единиц техники и 18 человек. Тушение осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра», - сообщила пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что пока информации о пострадавших не поступало. Экспертное мнение и аналитика