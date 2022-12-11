Песков заявил, что отказ Киева от Минских соглашений стал предтечей спецоперации

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Нежелание Запада реагировать на отказ Киева от Минских соглашений и неоднократные предупреждения об этом со стороны России стали предтечей специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как объяснил Песков, со временем стало понятно, что Россия столкнулась с обманом со стороны Запада по Минским соглашениям.

«Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это все как раз является предтечей специальной военной операции», — отметил Песков.

Напомним, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление, в 2014 году НАТО не мог обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.