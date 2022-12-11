В стране и мире Президент Финляндии призвал к сотрудничеству с Россией Ирина Елагина Президент Финляндии в общении с радиослушателями прокомментировал отношения с Россией. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент Финляндии Саули Ниинисте считает необходимым сотрудничество с Россией. Об этом финский лидер заявил в эфире радиостанции YLE, отвечая на вопросы слушателей. «Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», - процитировало РИА Новости заявление политика. Когда именно появится возможность конструктивного диалога между соседними странами, финский президент не знает. Ниинисте считает, что для этого должна «проясниться ситуация», а для этого нужен какой-то срок, возможно, это произойдет «не во время» его пребывания на посту президента. Срок президентских полномочий Ниинисте истекает в 2024 году. Экспертное мнение и аналитика