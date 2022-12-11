«Доказать, что ты боец»: почти сто мастеров боевых искусств решили участвовать в спецоперации

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В Гудермесе, в Российском университете спецназа, в эти дни начали проходить подготовку к боевым действиям добровольцы от Российского союза боевых искусств.

Около ста спортсменов выразили желание принять участие в спецоперации, и на прошлой неделе, сразу после Чемпионата по боевым искусствам, который проходил в Москве, их торжественно проводили на фронт. В отряд добровольцев вступили представители практически всех национальных федераций по различным видам единоборств. В уникальном учебном заведении под Гудермесом побывала Юлия Шатилова.

Москва, Лужники. Битва Чемпионов. В 14-й раз лучшие российские мастера боевых искусств собрались, чтобы выяснить, кто сильнее, какая школа, какой тренер? Но этот турнир необычный, потому что время непростое. На сцене - 100 крепких мужчин в камуфляже. Это отряд добровольцев Российского союза боевых искусств. О том, что они отправятся на фронт стало известно прямо во время чемпионата.

«Сегодня мало уже выйти на татами или на ринг, чтобы доказать что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за нашу Родину. Те кто ее защищает. Российский союзе боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев и их больше 90 человек и все присутствуют в этом зале», - отметил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Мастера спорта, перворазрядники со всей страны - все последние годы они вместе проливали пот на тренировках и соревнования. Теперь Чемпионы вместе едут в зону спецоперации сражаться плечом к плечу - но перед этим пройдут подготовку в Гудермесе. Среди добровольцев - и двукратный чемпион России по карате, мастер боевых искусств из Хабаровска.

«Одной из причин моего решения в части отправки в зону боевых дедов послужило конечно моя память о дедах что воевали в ВОВ и закончили ее победоносно. У нас состоялся разговор близкими друзьями, с которым мы вместе тренировались потом вместе продолжаем работать в организациях спортивных. И вот возникла такая идея сформировать добровольческий отряд в спортивный добровольческий отряд и пойти добровольцами», - рассказал Всеволод Мохирев, первый заместитель министра спорта и молодежной политики Хабаровского края, мастер боевых искусств, обладатель 4 дана киокусинкай карате.

Мастер боевых искусств уверен - спортивная закалка и хорошая физическая форма, конечно, пригодятся. Да и к дисциплине профессиональным каратистам не привыкать. Но признается, ему человеку далекому от военного дела поначалу непросто трудно запомнить, что автомат всегда должен быть под рукой. Даже во время интервью Всеволод крепко сжимает приклад Калашникова.

«Потому что мы здесь должны себя чувствовать, как в зоне боевых действий. То есть пошел ты покушать, отлучился куда то от команды, где то вышел, кто то покурить, кто то еще. Ты всегда должен быть с автоматом в руках. Автомат всегда должен быть заряжен. Рука должна быть всегда на изготовке», - подчеркнул Всеволод Мохирев.

Нелегкую науку побеждать спортсмены-добровольцы осваивают на тренировочной базе Российского университета спецназа в Чеченской республике. С высоты птичьего полета база выглядит как небольшой город. На территории больше 400 гектаров расположены площадки для парашютно-десантной, горной, водолазной и лесной подготовки.

Все преподаватели Университета спецназа в Гудермесе - инструкторы с боевым опытом как из Чечни, так и из других регионов России. Те, кто обычно передовой, здесь - на тренировочной базе – готовы поделиться своим бесценным, кровью приобретенным опытом. Капитан СОБРа «Ахмад» - в 2019 Эльбек Албастов успешно сдал квалификационные испытания на право ношения крапового берета, а весной этого года в рядах чеченского спецназа освобождал Попасную.

«Ну, в основном не только я лично все инструктора, мы все прошли, побывали в зоне СВО. И у нас есть очень хороший опыт ведения боевых действий с таким противником, которым наши сейчас ребята работают там, и мы все знаем их слабые места знаем, и над этим работаем. С добровольцами на данный момент», - отметил Эльбек Албастов, капитан полиции СОБР, инструктор Российского университета спецназа.

Эльбек рассказывает - раньше на этих полигонах в основном готовили профессионалов, бойцов элитных подразделений. Теперь обучают добровольцев. В прошлом Эльбек тоже спортсмен - мастер спорта по вольной борьбе. С ребятами из Российского союза боевых искусств говорит сразу нашел общий язык. Все они мужчины состоявшиеся, семейные - знают зачем и куда идут и относятся к занятиям серьезно.

«Они рискуют своей жизнью. Поэтому очень там вот, когда чего то им объясняешь, рассказываешь. Вот видно, взгляд ребят, насколько они внимательно все впитывают в себя как губка», - рассказ Эльбек Албастов.

А это тактико-огневую подготовку проходит мастер спорта международного класса по карате, Чемпион Европы Сергей Увицкий. Он родом из Перми - сейчас живет в Москве, говорит, если бы не вступил в добровольческий отряд вместе с другими мастерами боевых искусстве просто не смог бы смотреть в глаза детям.

«Я всегда всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь родине. Особенно, когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к родине и все остальное, что было. В первую очередь человек должен быть за страну, за Россию то сейчас я бы сам себе сказал, что, ну, давай другие 100 лет это уже я бы не смог дальше», - признался Сергей Увицкий, мастер спорта международного класса, обладатель 3 дана киокусинкай карате.

День добровольца в Университете спецназа расписан по минутам, тренировки с утра и до позднего вечера. За месяц надо научиться читать карту, вести разведку и обязательно управлять дроном, без него сегодня на фронте никуда, как никуда и без понимания, как вести бой в черте города.

В университете спецназа есть настоящий квартал жилой застройки с подземными переходами, пустыми домами и даже разбитыми автомобилями на дороге. В этом тактическом городке в условиях, приближенных к реальным, добровольцы отрабатывают навыки уличного боя, учатся штурмовать здания и освобождать заложников.

Тиры, полосы препятствий и очень много оружия – вместо учебников студентам этого необычного университета выдают автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.

А так готовят снайперов: надо пробежать, перерыгнуть, отжаться и только после этого занять снайперскую позицию, прицелиться. Для снайпера важно не просто метко стрелять - быть в отличной физической форме.

«Я беру винтовку и автоматически мое сердцебиение замедляется. Может быть, какая то чувствуется? Ну, я не знаю, сила какая то, что ли», - рассказал боец, позывной «Кремль».



«У меня ощущение, что я оказался на спортивных сборах, только на спортивных военных сборах, где вся обстановка создана. Так что ты не отвлекался вообще ни на что, кроме тренировок. То есть инструктора специалисты. То есть это, как можно сказать, сэнсэй», - отметил Сергей Увицкий.

Инструкторы объясняют новобранцам - военное искусство — это не только умение стрелять, еще и боевая этика. Добровольцев учат – надежности, хладнокровию, умению подставить плечо. Обязательно - ускоренный курс медицины. Ведет его отнюдь не теоретик. Этот мужчина с позывным «Спас» лично вернул с того света десятки бойцов.

«Самое главное в красной зоне - это, собственная безопасность. Безопасность спасателя. Поэтому по возможности раненый он должен самостоятельно выйти из красной зоны. Здесь математика простая, лучше один, нежели двое. Потому что если и спасателя ранят, то вообще никто не спасется. Основной у нас упор на это», - рассказал позывной «Спас», инструктор тактической медицины.

В Университет спецназа в чеченский Гудермес добровольцы приезжают со всей страны. Пройти курс может каждый. В учебном центре уже подготовили тысячи бойцов. Готовых с оружием в руках отправиться на защиту своей страны. Не по приказу, а по зову сердца.

Наши добровольцы уверены в победе. Как отметил Всеволод Мохирев, нас ждет «победа, только победа, мы не можем отступить, только вперед, только победа».