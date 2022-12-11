Чертово колесо: МЧС показало кадры спасения застрявших в аттракционе пассажиров в Ярославле
На момент происшествия в кабинках аттракциона двое взрослых и двое детей буквально остались висеть над землей на высоте 65 метров.
© Видео: МЧС © Фото: МЧС
В Ярославле замкнуло колесо обозрения с пассажирами внутри.
На момент происшествия в кабинках аттракциона находились двое взрослых и двое детей. Они буквально остались висеть над землей на высоте около 65 метров до тех пор, пока ситуацию не удалось наладить.
Кадры с места происшествия МЧС РФ предоставило телеканалу «Звезда».
На данный момент производится ремонт по восстановлению элелектроэнергии в щите управления аттракционом. На месте устанавливают лебедки с обеих сторон для недопущения прокручивания колеса обозрения при работе в ручном режиме.