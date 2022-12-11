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Ушел из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников

Игнат Далакян
15:25 11.12.2022
Советскому разведчику было 93 года.
Ушел из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников
© Фото: СВР
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Советский разведчик Георгий Санников, который активно участвовал в ликвидации оуновского* подполья на Украине в начале 1950-х годов, затем работавший в ФРГ и добывавший ценную разведывательную информацию, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

«Сегодня не стало прекрасного человека - Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», - цитирует РИА Новости Иванова.

После окончания юридического факультета Киевского государственного университета имени Шевченко Георгий Санников был направлен в органы госбезопасности УССР. Был участником в операции по ликвидации остатков вооруженного националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и западные спецслужбы. Затем после окончания учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 гг.) Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в ФРГ по линии внешнеполитической разведки. С 1977 Георгий Санников был в отставке.

*Организация украинских националистов - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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