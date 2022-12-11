Армия ВС РФ вскрыли позицию и уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» в районе Краматорска Также ПВО сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российские артиллеристы вскрыли позицию и уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе города Краматорск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», - заявил Конашенков. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика