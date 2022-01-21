Поэт Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет

На 86-м году ушел из жизни российский поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман. Об этом сообщила его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», - написала Наринская в своем Facebook.

Во вторник 18 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом, который с ним случился во время выступления на конференции в ВШЭ.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 в Ленинграде. Он был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой» Так же покойный написал сборник стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу» и многие другие произведения.

Помимо этого, Найман известен многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии.