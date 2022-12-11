Продвигаясь в тыл врага: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации
Сохраняя выдержку и самообладание в зоне проведения специальной военной операции, российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм и слаженность действий, продвигаясь вглубь территории противника.
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.