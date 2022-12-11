Продвигаясь в тыл врага: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации

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Старший сержант Сергей Кирдяшев

Старший сержант Сергей Кирдяшев выполнял специальную задачу по освобождению территории от противника для дальнейшего продвижения Вооруженных Сил РФ в его тыл. При этом враг продолжал оказывать ожесточенное сопротивление.

При ведении контрбатарейной борьбы, находясь под постоянным наблюдением вражеских беспилотных летательных аппаратов и периодического огневого воздействия, личный состав старшего сержанта Кирдяшева по целеуказанию начальника артиллерии уничтожил один наблюдательный пункт, четыре единицы бронированной техники и более 15 военнослужащих.

Высокий профессионализм и слаженность расчета старшего сержанта Сергея Кирдяшева позволили нанести существенный урон украинским боевикам, заставив их отступить.