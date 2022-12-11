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Продвигаясь в тыл врага: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации

00:34 11.12.2022
Сохраняя выдержку и самообладание в зоне проведения специальной военной операции, российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм и слаженность действий, продвигаясь вглубь территории противника.
Продвигаясь в тыл врага: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Проявляя отвагу и мужество, бойцы демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач.

© Минобороны России

Старший сержант Сергей Кирдяшев

Старший сержант Сергей Кирдяшев выполнял специальную задачу по освобождению территории от противника для дальнейшего продвижения Вооруженных Сил РФ в его тыл. При этом враг продолжал оказывать ожесточенное сопротивление.

При ведении контрбатарейной борьбы, находясь под постоянным наблюдением вражеских беспилотных летательных аппаратов и периодического огневого воздействия, личный состав старшего сержанта Кирдяшева по целеуказанию начальника артиллерии уничтожил один наблюдательный пункт, четыре единицы бронированной техники и более 15 военнослужащих.

Высокий профессионализм и слаженность расчета старшего сержанта Сергея Кирдяшева позволили нанести существенный урон украинским боевикам, заставив их отступить.

© Минобороны России

Старший лейтенант Юрий Поляков, начальник расчета зенитной ракетной батареи

В составе боевого расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР» старший лейтенант Юрий Поляков выполнял задачу по прикрытию подразделений российских мотострелков от воздушных объектов противника.

Сохраняя выдержку и самообладание в условиях применения украинскими боевиками средств РЭБ, РСЗО и минометов старший лейтенант Поляков выполнял задачи по уничтожению воздушных целей националистов

Высокий профессионализм и слаженные действия Юрия Полякова и его подчиненных, грамотное определение наиболее опасных целей позволили российским военным лишить оборонявшихся националистов воздушной поддержки.

В результате точных попаданий расчета Юрия Полякова были поражены 53 беспилотных летательных аппарата националистов. Мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Полякова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы.

© Минобороны России

Рядовой Максим Игнатенко, водитель роты материально-технического обеспечения

Находясь в районе одного из населенных пунктов, рядовой Максим Игнатенко выполнял боевую задачу по доставке и заправке топливом военной техники на передовом рубеже.

Во время совершения очередного марша колонна, в составе которой двигался Максим, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны националистов. Понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники и умело маневрируя на сложном участке местности, Максим вывел автомобиль из зоны обстрела.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма Максима Игнатенко, подразделения российских войск своевременно получили горючее и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны украинских националистов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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