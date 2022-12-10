Гром среди темного неба: кадры атак из «Градов» по позициям украинских боевиков

Расчеты РСЗО «Град» получают данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников, осуществляют выдвижение, занятие позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам националистов.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач ночью по уничтожению объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты реактивной артиллерии ЮВО выдвинулись в позиционный район, предварительно выполнив комплекс мероприятий по маскировке, а затем уничтожили опорный пункт боевиков на запорожском направлении. Российские артиллеристы отработали из боевых машин РСЗО «Град», полностью уничтожив цели противника.

Расчеты РСЗО «Град» получают данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников, осуществляют выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам националистов.

Далее, после нанесения удара расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, а затем выдвигаются на новые огневые позиции для атаки по вновь выявленным целям.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.