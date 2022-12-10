Гром среди темного неба: кадры атак из «Градов» по позициям украинских боевиков
Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач ночью по уничтожению объектов и позиций украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции.
Расчеты реактивной артиллерии ЮВО выдвинулись в позиционный район, предварительно выполнив комплекс мероприятий по маскировке, а затем уничтожили опорный пункт боевиков на запорожском направлении. Российские артиллеристы отработали из боевых машин РСЗО «Град», полностью уничтожив цели противника.
Расчеты РСЗО «Град» получают данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников, осуществляют выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам националистов.
Далее, после нанесения удара расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, а затем выдвигаются на новые огневые позиции для атаки по вновь выявленным целям.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.