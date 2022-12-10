В стране и мире На «Аллее Славы» в Одессе разрушили один из мемориалов городов-героев России Ирина Елагина Акт вандализм совершен на мемориале городов-героев России в Одессе. © Фото: dumskaya_net, телеграм Читайте нас на: Жертвой вандалов стал один из мемориалов городам-героям России на «Аллее Славы» в Одессе. «На одесской Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты», - пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание. Мемориал «Аллея Славы» в память о погибших в годы ВОВ находится в центральном парке культуры и отдыха Одессы, здесь размещены памятники российским городам-героям. Экспертное мнение и аналитика