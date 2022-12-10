На «Аллее Славы» в Одессе разрушили один из мемориалов городов-героев России
Акт вандализм совершен на мемориале городов-героев России в Одессе.
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Жертвой вандалов стал один из мемориалов городам-героям России на «Аллее Славы» в Одессе.
«На одесской Аллее Славы разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты», - пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание.
Мемориал «Аллея Славы» в память о погибших в годы ВОВ находится в центральном парке культуры и отдыха Одессы, здесь размещены памятники российским городам-героям.