Реконструкция контрнаступления под Москвой 1941 года прошла в Парке «Патриот»

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В Музее под открытым небом «Поле Победы» в Подмосковье прошла самая зрелищная зимняя военно-историческая реконструкция, посвященная началу контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 года. На мероприятие в Парке «Патриот» собрались сотни зрителей.

В сценарий реконструкции на этот раз включили рейд кавалерии Красной Армии, атаку на немецкие позиции и склад топлива и, конечно, рукопашный бой. В роли советских и немецких бойцов - участники военно-исторических клубов Москвы и четырех российских регионов.

К этому событию они готовились целый год, стараясь максимально точно воссоздать события первой военной зимы. Подготовили пиротехнические эффекты, имитирующие артиллерийскую стрельбу и взрывы. На поле боя - раритетная военная техника.

Контрнаступление под Москвой началось 5 декабря 1941 года. С этого сражения начался коренной поворот событий в ходе Великой Отечественной войны.