Бут поблагодарил за освобождение и поддержку всех россиян

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Виктор Бут дал первое интервью после освобождения и поделился планами с журналистами.

«Наверное, всем [обязан]. Всей России. Всем, кто поддерживал, кто любит, кто присылал письма. Я столько получал писем со всей страны: Калининград, Хабаровск, Благовещенск. Писали просто незнакомые люди», - заявил Бут в интервью RT.

Бут подчеркнул, что получал немало писем в поддержку и от русских из Украины, США и Канады, и гордится своей национальностью.

«Я горжусь, что я русский. Я знаю, что мы всегда победим. Все будет хорошо», - отметил Бут.

Освобожденный россиянин пока не спешит строить планы на будущее.

«Я пока наслаждаюсь этим счастьем быть с моими любимыми, быть в родной стране, наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы. Чувствую себя хорошо. Надо, конечно, может быть, пройти обследование, что-то подлечить, зубы, например, сделать», - предположил Бут.

Бут обратил внимание журналистов, что американцы во время обмена вели себя вежливо, и ему даже удалось обменяться приветствиями с Бриттни Грайнер.

«Я пожелал ей удачи, она даже как бы протянула руку. В нашей традиции - надо желать всем удачи и счастья. Причем она была, как чувствуется, положительно настроена тоже», - резюмировал Бут.

Ранее сообщалось, что 8 декабря Виктор Бут, отбывавший в США срок по обвинению в торговле оружием, вернулся в Россию после успешной операции обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.