Герой-десантник рассказал, как получил орден Мужества за сбитый самолет противника

«Отработал под минометным обстрелом» - как был совершен подвиг военнослужащим ПВО ВДВ в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Минобороны РФ рассказало о подвиге военнослужащих подразделений противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции. Гвардии сержант Алексей Немыкин был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу» за два сбитых Су-25 противника.

«Орден Мужества получил за сбитый Су-25 противника. Выполнял задачу по прикрытию батальонно-тактической группы. Получили команду «готовность №1». Соответственно был радиоперехват, что авиация противника в воздухе. Через 8 минут было подлетное время. Было две цели. По первой цели отработал командир взвода, позывной «Шпага», по второй - отработал я. Соответственно мы поразили обе цели, потом получили подтверждение. За это я получил орден Мужества. Медаль «За отвагу», тоже был радиоперехват, тоже Су-25, отработал по нему под минометным обстрелом, как раз нашу позицию накрывали. Выскочили, услышал, что комплекс заработал, командир взвода работал по первому самолету, я соответственно увидел второй самолет и отработал по нему, тоже сбил этот самолет», - рассказал Алексей Немыкин, гвардии сержант, кавалер ордена Мужества.

Военнослужащий подчеркнул, что для поражения цели нужно действовать мгновенно.

«Когда появляется такая цель, она появляется на очень короткое время, и ты уже работаешь просто на автоматизме. У тебя около 7 секунд, чтобы обстрелять цель, если замешкаешься, то цель уйдет», - отметил гвардии сержант.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника в зоне СВО.

Материал подготовили Ирина Елагина, Николай Баранов.