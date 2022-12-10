Сенсационный эксперимент: почему человечество не готово размножаться в космосе

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Больше семи месяцев без связи с внешним миром, чтобы почувствовать себя космонавтом. На такие риски пошли участники эксперимента SIRIUS-21 по имитации межпланетной экспедиции. Ученые решили не просто изолировать испытуемых. Они поставили цель - выяснить, как длительное пребывание в космосе влияет на здоровье, в первую очередь женщин, и может ли человечество размножаться за пределами стратосферы.

240 суток без солнечного света, экзотические цветы в качестве декораций, а на обед - сублимационный сыр, разбавляемый водой. Так выглядит быт изоляционного эксперимента SIRIUS-21. В Музее космонавтики исследователи предоставили его первые результаты. И они могут шокировать тех, кто мечтал отправиться в космическое путешествие. В полной изоляции человек практически теряет способность фокусироваться на каких-либо объектах.

«Пока еще не ясно - это сам изоляционный фактор или действия каких-то сателлитных факторов, например, постоянная нагрузка, связанная с научной деятельностью», - отметил Сергей Пономарев, исполнительный директор проекта SIRIUS-21.

Но главная амбициозная задача проекта - понять, может ли человечество размножаться в космосе. Оказалось, что изоляция напрямую влияет на здоровье женщины - увеличивается количество патогенных микроорганизмов. А значит говорить о зачатии за пределами Земли, пока рано.

«При длительной гиподинамии или при ограничении движений снижается кровоток малого таза, что тоже вторично может влиять на регенеративные функции и на поддержание нормальной экосистемы, а колебания уровня глюкозы приводят к росту условных патогенов и к снижению количества нормальных микроорганизмов, которые в норме должны содержаться у женщин», - рассказала Нино Какучая, акушер-гинеколог.

Для того, чтобы изучить влияние невесомости на женский организм, ученые Института медико-биологических проблем РАН первым в России начал проводить эксперимент с так называемой сухой иммерсией. Его участницы по несколько суток находились в наполненной водой ванне на специальной «подушке».

«Эксперимент, позволяет имитировать факторы космического полета, т.е. та опорная разгрузка, например, которая встречается на околоземной орбите, которую испытывают космонавты, когда они пребывают в условиях невесомости», - отметила Виктория Кириченко, врач, участница эксперимента.

Теперь со всеми тонкостями этих экспериментов можно познакомиться в книге Виктории Кириченко. Она написана на основе дневников врача, наблюдавшего за исследованиями. Там же - эмоции непосредственных участниц процесса.

«Мы проводили различные эксперименты над человеческим телом, узнавали на что оно способно проводили физиологические эксперименты, биологические, кардио эксперименты, тестировали динамику тела, и много чего еще», - рассказала Эшли Ковальски, участница эксперимента.

Миссия воспроизвести процесс зачатия ребенка в реальных космических условиях по мнению участников эксперимента все-таки достанется нашим потомкам. Возможна ли любовь в космосе - покажет время.