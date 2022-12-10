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Весь Судан обесточен из-за аварии на ГЭС Меруи

Ирина Елагина
15:02 10.12.2022
Авария на гидроэлектростанции на севере Судана оставила без электричества всю страну.
Весь Судан обесточен из-за аварии на ГЭС Меруи
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Вся территория Судана обесточена из-за разрушения плотины гидроэлектростанции на севере страны. О техногенном ЧП на ГЭС Меруи сообщило местное издание al-Rakoba.

«В субботу авария на плотине Меруи вызвала массовое отключение электроэнергии в значительной части страны. Плотина Меруи питает большинство регионов Судана, только ряд городов и регионов зависят от поставок тепловой энергии», - пишет суданская газета.

По данным СМИ, это уже не первая авария на плотине ГЭС Меруи, которая лишилась должного технического обслуживания после прекращения господдержки сферы энергетики из-за смены власти в стране в октябре 2021 года.

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