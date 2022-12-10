В стране и мире Весь Судан обесточен из-за аварии на ГЭС Меруи Ирина Елагина Авария на гидроэлектростанции на севере Судана оставила без электричества всю страну. © Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Вся территория Судана обесточена из-за разрушения плотины гидроэлектростанции на севере страны. О техногенном ЧП на ГЭС Меруи сообщило местное издание al-Rakoba. «В субботу авария на плотине Меруи вызвала массовое отключение электроэнергии в значительной части страны. Плотина Меруи питает большинство регионов Судана, только ряд городов и регионов зависят от поставок тепловой энергии», - пишет суданская газета. По данным СМИ, это уже не первая авария на плотине ГЭС Меруи, которая лишилась должного технического обслуживания после прекращения господдержки сферы энергетики из-за смены власти в стране в октябре 2021 года. Экспертное мнение и аналитика