Минобороны: ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США

Помимо прочего, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре БПЛА в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка в ДНР, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.

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