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Минобороны: ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США

13:21 10.12.2022
В районе Северска также уничтожены два украинских «Града».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Минобороны России сообщает об уничтожении российскими войсками украинской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Также в районе населенного пункта Северск в ДНР на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Помимо прочего, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре БПЛА в районах населенных пунктов Еленовка, Благовещенка и Валерьяновка в ДНР, сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в Запорожской области.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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