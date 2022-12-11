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Год в засаде: как устроена торпеда, разбрасывающая мины

Алексей Курильченко
18:45 11.12.2022
Если раньше якорные мины четко были привязаны к точке, стояли на тросе, то теперь у них есть стартовый отсек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Еще один герой нашей программы не только хитрее, но и быстрее - это сплав мины и торпеды.

«Сама идея возникновения комплекса возникла от того, что мины имеют определенный радиус действия. То есть объем той взрывчатки, которая существует в мине, должен быть достаточен для того, чтобы уничтожить или повредить цель. Но, в минно-торпедном комплексе построено по-другому. После обнаружения боевая часть, собственно, сама движется к цели. Для этого применяется торпеда, либо ракета», - рассказа главный конструктор направления минного оружия концерна «Гидроприбор» Анатолий Халеев.

Если раньше якорные мины четко были привязаны к точке, стояли на тросе, то теперь у них есть стартовый отсек.

«И после того, как минная аппаратура обнаружила цель, торпеды получают целеуказания, получают координаты цели, команду "на старт", и, собственно, движутся к цели. Движутся достаточно быстро», - рассказал Халеев.

Называется эта штука - МТПК, минно-торпедный противолодочный комплекс. Калибр ее 533 миллиметра. То есть, ее можно выпустить, как и торпеду из торпедного отсека.

Как же устроен этот комплекс? В самом низу якорь и система установки на заданное углубление. Дальше батарейный отсек. Он может работать под водой не менее года. Дальше - стартовый отсек, в котором, собственно, находится наша торпеда. Она заполняется водой и, соответственно, под своими винтами, самовыходом выйдет из контейнера.

В самом верху - основной мозг. То есть здесь находятся и антенны, и аппаратурная часть, которая все время анализирует окружающую обстановку и выдает команды. Так что мины гораздо умнее, чем мы думаем.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.

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