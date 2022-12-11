«Убийца авианосцев»: как выглядит одна из крупнейших российских торпед

Название этой торпеды «Кит», и ее хорошо знают подводники, которые ходили на многоцелевых лодках второго и третьего поколений. Она гарантировано должна вывести из строя авианосец и, с высокой долей вероятности, его потопить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

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В мире есть только одна торпеда, которая может справиться в одиночку с авианосцем. Уж насколько торпеда 533-го калибра большая, то это просто торпеда-гигант, калибр 650 мм. Носовая часть до сих пор засекречена, длина более 10 метров.

«Торпеда создавалась для уничтожения крупных надводных кораблей, в том числе авианосцев. Ее называют "Убийца авианосцев"», рассказал главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Гидроприбор» Борис Коптев.

Название этой торпеды «Кит», и ее хорошо знают подводники, которые ходили на многоцелевых лодках второго и третьего поколений. Это «Щуки», «Щуки-Б», титановые «Кондоры» и «Барракуды», другие проекты… В этом же калибре была исполнена и единственная серийная торпеда с ядерной боевой частью.

На кадрах хроники сохранился подрыв торпеды Т-5 калибра 533-мм в бухте Черная на Новой земле. Мощность взрыва - 11 килотонн. Торпеда калибра 650-мм вдвое мощнее. Можно представить, на что она была способна, если даже Т-5 сметает буквально все на расстоянии в километр.

Торпеда «Кит» - двухрежимная. Ее максимальная скорость куда больше, чем у торпеды калибра 533-мм. И она - самая дальнобойная.

У обычной у торпеды должно быть два винта, иначе ее просто закрутит, но у «Кита» один.

«Да, это водомет, который состоит из винта и спрямляющего устройства, которое не дает торпеде вращаться вокруг своей оси. У нее раскладывающиеся рули, которые являются загабаритными, она ими управляется для применения на цели», - рассказал Коптев.

Торпеда «Кит» - это своего рода удар дубиной. Она гарантировано должна вывести из строя авианосец и, с высокой долей вероятности, его потопить.

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