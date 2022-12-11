«Одна из лучших»: чем отличается модификация торпеды УСЭТ-80 от оригинала

УСЭТ – это универсальная электрическая самонаводящаяся торпеда. Ее новая «начинка» способна отличить авианосец от подводной лодки, от эсминца, от миноносца и так далее.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

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Этот образец, по идее, не должен был появиться в выпуске. Ведь это классика, 533-ий калибр. Но поскольку эту торпеду еще никогда не показывали по телевидению, мы делаем для нее исключение.

«Это модернизация торпеды УСЭТ-80. Нашим предприятием изготовлен модернизационный комплект для этой торпеды, в котором мы заменяем аппаратуру самонаведения и флот, фактически, получает новую, одну из самых лучших торпед для боевого применения», - рассказал главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Гидроприбор» Борис Коптев.

УСЭТ – это универсальная электрическая самонаводящаяся торпеда. 80 - год принятия на вооружение.

«Главное отличие - это в системе самонаведения, которая значительно больше работает по дальности, и ее классификационные возможности. То есть, на значительном удавлении от цели она может классифицировать ложную цель от настоящей», - рассказал Коптев

Она в состоянии отличить авианосец от подводной лодки, от эсминца, от миноносца и так далее.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.