Подводный десант: опубликованы кадры новой перспективной российской торпеды

Новая торпеда сбрасывается на воду с парашютом - после этого включается система самонаведения и она начинает по алгоритму поиск подводной лодки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

вп4

Новую перспективную 220-миллиметровую торпеду впервые показали на ТВ. Она может работать «в стае». Представьте массовое десантирование воинов ВДВ - точно так же на воду спускается бесчисленное множество парашютов. Но не с людьми, а с миниторпедами.

«Самолет сбрасывает гидроакустические буи, которые обнаруживают подводную лодку, и на основании этих данных он производит сброс данной торпеды. Торпеда начинает погружаться. То есть, парашют отстреливается, торпеда начинает погружаться на свой горизонт. Включается система самонаведения и она начинает по алгоритму поиск подводной лодки», - рассказал главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Гидроприбор» Борис Коптев.

Современная торпеда только на старте идет прямолинейно. А дальше, словно профессиональный боксер, постоянно перемещается влево-вправо, приближаясь к цели «змейкой».

«Для уничтожения подводных лодок нами разработаны торпеды калибра 324 миллиметра. На данном стапеле представлена тепловая торпеда с модернизированной системой самонаведения, широкополосной гидроакустической антенной и модернизированным тепловым двигателем, который работает на монотопливе. В данном случае это авиационный вариант, здесь в системе находится парашют», - рассказал Коптев.

Для уничтожения любой подводной лодки, будет достаточно одной такой торпеды.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.