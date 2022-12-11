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Ракетная торпеда: как работает противолодочный комплекс «Водопад»

Алексей Курильченко
13:05 11.12.2022
«Водопад» может быть запущен под воду как торпеда, а потом взмыть в воздух, так и наоборот - поразить погруженную цель с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На предприятии «Гидроприбор» нам показали уникальную разработку - РПК-6. Это торпеда с ракетным двигателем, способная передвигаться как под водой, так и взмыть в воздух.

«Это называется изделие РПК-6 - ракетный противолодочный комплекс "Водопад". Это ракета. На твердом топливе. Выстреливается либо из торпедного аппарата калибра 533 миллиметра, либо с устройства, размещенного на корабле», - рассказал главный хранитель фондов музея морского подводного оружия концерна «Гидроприбор» Олег Соловцов.

При пуске «Водопад» падает в воду, там идет как торпеда, потом включает твердотопливные двигатели, и ракетой взмывает вверх, приходя к цели по воздуху. Но может быть и наоборот: «Водопад» выйдя в бой ракетой, достигает цели под водой как торпеда.

«Водопад» стоит на вооружении многих надводных кораблей. Были попытки вооружить ими и подводные лодки. Но… 90-ые годы, распад Союза и проект массово на лодках не прижился. Чего не скажешь про ракету, которая пришла на смену. Это - знаменитый «Калибр».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.

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