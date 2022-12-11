Подводный ор: как подводники могут «оглушить» противника торпедой

Шум устройства напоминает ревущий двигатель, который глушит все вокруг, а выпущенный под водой залп таких фрагментов сродни пулеметной очереди.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

вп2

В арсенале российских подводников есть устройство, которое может заставить противника полностью оглохнуть. И оно не имеет мировых аналогов.

«После пуска изделия оно начинает свою работу - излучает широкополосные помехи, делает бесполезной работу вражеских акустиков. Они ничего не слышат, кроме шума от вот этих маленьких изделий», - рассказал инженер первой категории, отдел гидроакустического противодействия концерна «Гидроприбор» Иван Семченко.

Получается непрерывный подводный ор. Нам не раз доводилось снимать авиационные двигатели, которые выходят на форсаж. Или двигатели космические. Они ревут так, что сам себя не слышишь. Нечто похожее происходит и тут.

Представьте, что каждый вылетающий из барабана фрагмент - это ревущий двигатель, который глушит все вокруг, а выпущенный под водой залп таких фрагментов сродни пулеметной очереди.

Внутри прибора происходит отстрел элементов, которые формируют шум. Он длится достаточно долго для того, чтобы лодка могла предпринять какие-то действия для повышения своей устойчивости вообще.

Итак, это была премьера изделия, характеристики которого называть нельзя, название которого закрыто, но сам факт того, что мы с разрешения соответствующих служб рассказали про него хоть что-то - уже событие.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.