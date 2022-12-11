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Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74

Алексей Курильченко
15:00 11.12.2022
Прибор способен создавать гидроакустической портрет подводной лодки. Сегодня МГ-74 быть «Варшавянкой», завтра - огромной «Акулой», послезавтра - «Бореем».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Из торпедного аппарата подлодки может выпускаться изделие, внешне очень похоже на торпеду. На самом деле это не торпеда.

«Это МГ-74. Самоходный прибор гидроакустического подавления. Предназначен для отвлечения подводных сил противника, а также отведения самонаводящихся торпед», - рассказал  начальник производства концерна «Гидроприбор» Сергей Кучеров.

Представим ситуацию. Мы с вами находимся на подводной лодке. По нам запускают торпеду.

«Мы вводим в нее данные и выстреливаем из трубы торпедного аппарата. Дальше она идет своим путем и имитирует шумы подводной лодки, а мы уходим в своем направлении», - рассказал Кучеров.

То есть, гидроакустический портрет нашей подводной лодки. С каждой подлодки записываются шумы и потом эти данные вводятся в этот прибор. Прибор МГ-74 - многоцелевой гидроакустический - лучший на сегодняшний день подводный обманщик в России. Точнее так: лучший из числа несекретных.

«Фактически это прибор, который в состоянии имитировать размеры реальной подводной лодки, которые могут превышать ее в десятки тысяч раз», - рассказал заместитель главного конструктора отдела средств гидроакустического противодействия концерна «Гидроприбор» Михаил Кеттуев.

И даже противолодочная авиация противника и противолодочные суда тоже всерьез принимают  эту кроху за огромную подводную лодку.

«Для этого мы и сделали, чтобы противолодочная авиация и радиогидроакустические буи, и надводные корабли с гидроакустическими комплексами, и подводные лодки с гидроакустическими комплексами воспринимали нас как реально действующую подводную лодку», - рассказал Кеттуев.

По такой логике работают тепловые ловушки на кораблях и на самолетах. Ракета видит горячее пятно огней, думает, что это двигатель, и устремляется в ловушку. Но как это происходит с торпедами?

«При движении гребные винты, рули, обводы корпуса создают акустические шумы, которые мы называем акустическим портретом. Мы имеем возможность этот портрет записать на носитель информации, и заставить наш объект излучать подобный портрет в море», - рассказал Кеттуев.

То есть сегодня МГ-74 быть «Варшавянкой», завтра - огромной «Акулой», послезавтра - «Бореем».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» - «Оружие из глубины. Часть 4» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Этот выпуск посвящен самым необычным представителям класса «морское подводное оружие», о существовании которых многие даже не догадываются. Более того, некоторые из показанных в программе образцов морского подводного вооружения широкой публике не демонстрировали прежде никогда по причине их крайней закрытости.

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