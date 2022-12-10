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В Кузбассе отметили 100-летие Героя региона Николая Масалова

12:30 10.12.2022
Чествование проходит с участием губернатора Сергея Цивилева и почетных гостей - ветеранов, лично знавших кузбасского героя при жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Кемеровской области 10 декабря прошли памятные мероприятия в честь столетия Николая Масалова - участника Великой Отечественной войны и Героя Кузбасса. Чествование проходит с участием губернатора Сергея Цивилева и почетных гостей - ветеранов, лично знавших кузбасского героя при жизни. Основные мероприятия прошли на родине советского солдата - в Тяжинском муниципальном округе, где 2022 год объявлен годом Николая Ивановича Масалова.

Мероприятия начались с проведения акции памяти. Также глава региона посетил могилу Масалова и возложил цветы. Затем в ДК «Юбилейный» прошел концерт «Мы помним! Мы гордимся!». В числе приглашенных гостей - Екатерина Александровна Головацкая, бывший преподаватель иностранных языков и руководитель Клуба интернациональной дружбы. Она помогала Николаю Ивановичу переводить письма, которые приходили в большом количестве из дружественных социалистических стран. Также Сергей Цивилев вручил новую медаль, учрежденную в 2022 году в честь 100-летия Масалова. Ею будут отмечены жители, внесшие большой вклад в увековечение памяти Героя Кузбасса.

Кроме того, по всему региону прошли мероприятия, посвященные героизму и мужеству русских солдат и 100-летию Масалова. Это уроки мужества, виртуальные экскурсии по местам сражений и музеям ВОВ, патриотические познавательные программы, концерты, выставки и творческие встречи кузбасской молодежи с ветеранами.

К 100-летию Масалова в регионе снят документальный фильм «Возвращение Героя», который рассказывает историю Героя Кузбасса и появления Мемориала Воину-Освободителю в Кузбассе, а также о значении этих событий для сохранения исторической памяти в контексте специальной военной операции на Украине.

Николай Иванович Масалов - Герой Кузбасса, участник Великой Отечественной войны, который 30 апреля 1945 года во время ожесточенных боев за взятие Берлина вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку. Его подвиг увековечен в мемориале Воину-Освободителю. Инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по созданию Мемориала в июле 2021 года поддержал президент России Владимир Путин.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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