Новая легенда: ВС РФ получили партию модернизированных танков Т-72Б3М

В Министерстве обороны России в четверг - единый день приемки военной продукции. Он пройдет под руководством главы ведомства, генерала армии Сергея Шойгу - в Минобороны подведут итоги исполнения гособоронзаказа за минувший год. Министр заслушает доклады о ходе перевооружения армии и флота. Поставки новых образцов техники в Сухопутные войска, ВКС и ВМФ - традиционно ключевой пункт повестки важнейшего мероприятия.

Вооруженные Силы России получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3М. О выполнении гособоронзаказа отчитались на предприятии «Уралвагонзавод». Войскам передали более трех десятков машин. Б3М от предшественников отличается усиленной защитой от противотанковых средств и двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Современный цифровой тепловизионный прицел позволяет поражать цели на дальности до пяти километров. Все танки подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний перед приемкой.

Уральские конструкторы позаботились и о техническом персонале боевой машины. Т-72Б3М оснащен автоматической системой диагностики и контроля; при этом, несмотря на современную начинку, легендарный танк по-прежнему прост и надежен в работе. И главное, ничем не уступает западным конкурентам.

О выполнении госконтрактов перед Шойгу в день приемки отчитываются и руководители оборонных предприятий. Министру также доложат о сдаче объектов военной и социальной инфраструктуры. Дни военной приемки проводятся с 2014 года и уже доказали свою эффективность.

Материал подготовили Егор Левин и Вадим Михеев