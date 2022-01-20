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Новейшая подводная лодка «Магадан» готовится войти в состав Тихоокеанского флота РФ

Павел Кутаренко
08:38 20.01.2022
От прежних «Варшавянок» у третьей подлодки проекта 636.3 - только обводы корпуса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В четверг, 20 января, в Министерстве обороны России - единый день приемки военной продукции. В приоритете - традиционно флот.

Совсем скоро в состав Тихоокеанского флота войдет новейшая подлодка «Магадан». Вооруженная «Калибрами», она серьезно усилит потенциал объединения.

«Магадан» только недавно приняли в состав Военно-морского флота РФ. На данный момент он еще в Кронштадте, но уже готовится к переходу на Тихоокеанский флот - там она будет служить в 19-й бригаде подводных лодок.

«Магадан» - третья подлодка проекта 636.3 для тихоокеанцев, один из самых совершенных кораблей в своем классе. От прежних «Варшавянок» у лодок модернизированной серии - только обводы корпуса. Все оборудование, от гидроакустики и радиолокации до навигационных комплексов - новое, либо глубоко модернизированное.

Экипаж подлодки - 56 человек. Камбуз - совсем крохотный, но все продумано так, чтобы без проблем обеспечить подводников 4-разовым питанием. В жилой каюте - койки друг над другом, полки как в поезде, высота потолков не больше 1,90 метра, различные приборы. Каюта рассчитана на 11 матросов-контрактников.

Материал подготовили Егор Левин и Аркадий Украинский

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