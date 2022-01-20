Новые Су-30СМ2 поступят в войска в рамках военной приемки

Авиастроители в рамках Гособоронзаказа начали поставки новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ2 в войска.

Это модернизированная версия машины, которая великолепно зарекомендовала себя в Сирии. Первые самолеты новой модификации в военно-морской ливрее уже отправились с иркутского завода к месту службы.

Су-30СМ2 получил более совершенный двигатель и новый радар с фазированной решеткой, что резко расширило его боевые возможности. При этом истребитель сохранил все достоинства базовой версии: сверхманевренность, большую дальность полета и широкий арсенал вооружения.

«Тридцатка» способна наносить высокоточные удары по земле, а также по кораблям и подлодкам противника.

Материал подготовили: Алиса Кононенко и Вадим Михеев