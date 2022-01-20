Сегодня в Минобороны РФ проходит Единый день приемки военной продукции

Сегодня в Минобороны проходит Единый день приемки военной продукции. Он пройдет под руководством Сергея Шойгу - ведомство подведет итоги исполнения гособоронзаказа за минувший год. Министр заслушает доклады о ходе перевооружения армии и флота.

Поставки новых образцов техники в Сухопутные войска, ВКС и ВМФ - традиционно ключевой пункт повестки важнейшего мероприятия. О выполнении контрактов перед главой ведомства отчитаются и руководители оборонных предприятий.

Также Сергею Шойгу доложат о сдаче объектов военной и социальной инфраструктуры. Дни военной приемки проводятся с 2014 года и уже доказали свою эффективность.

Материал подготовили: Алиса Кононенко и Вадим Михеев