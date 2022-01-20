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Сегодня в Минобороны РФ проходит Единый день приемки военной продукции

07:28 20.01.2022
Также главе Минобороны Сергею Шойгу доложат о сдаче объектов военной и социальной инфраструктуры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Минобороны проходит  Единый день приемки военной продукции. Он пройдет под руководством Сергея Шойгу - ведомство подведет итоги исполнения гособоронзаказа за минувший год. Министр заслушает доклады о ходе перевооружения армии и флота.

Поставки новых образцов техники в Сухопутные войска, ВКС и ВМФ - традиционно ключевой пункт повестки важнейшего мероприятия. О выполнении контрактов перед главой ведомства отчитаются и руководители оборонных предприятий.

Также Сергею Шойгу доложат о сдаче объектов военной и социальной инфраструктуры. Дни военной приемки проводятся с 2014 года и уже доказали свою эффективность.

Материал подготовили: Алиса Кононенко и Вадим Михеев

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