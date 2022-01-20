Назван самый популярный пароль рунета за 2021 год

По данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета самыми распространенными в 2021 году в рунете стали пароли, которые представляют собой простые последовательности букв и цифр.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования, наиболее распространенными для учетных записей в доменных зонах .ru и .ру стали пароли qwerty123, qwerty1 и 123456. Затем идут пароли asdasd и 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

В десятке самых распространенных кириллических паролей самыми популярным являются комбинации «йцукен» и «пароль», на третье место поднялась последовательность «любовь», а на пятом расположилось «привет». Далее следуют пароли «наташа» и «максим», поднявшиеся с 2020 года на одну позицию в рейтинге.

На седьмую строчку с девятой перешла комбинация «марина». Завершают список слова «люблю», «андрей» и «кристина».

Ранее специалист по информационной безопасности дочерней компании «Ростелекома» Дмитрий Бондарь рассказал, что в конце 2021 года кибермошенники активизировали попытки краж учетных данных пользователей для входа в различные аккаунты с использованием схемы изменения пароля.