Найти взрывчатку и подорвать схрон: как работают военные инженеры РФ в Сирии

Сантиметр за сантиметром, сирийские саперы тщательно проверяют подходы к настоящему подземному городу, вырубленному прямо в скале, внутрь которого можно попасть сразу через семь широких туннелей. В итоге становится ясно, что предосторожность не была напрасной: на месте обнаружены противопехотные мины.

Саперы работают здесь под руководством наших специалистов. Здесь же находятся схроны с огромным количеством боеприпасов. Найденные мины быстро обезвреживают, после чего подрывают вместе с остальным вооружением.

Несколько лет назад Ясин закончил обучение в противоминном центре, и сейчас на его счету уже больше 2000 обезвреженных боеприпасов. Однако работы еще хватит на долгие годы.

«Я очень благодарен российским военным. Это они меня обучили всему, что я умею. Я не только могу найти взрывоопасный предмет, но и обезвредить его, а затем подорвать в безопасном месте», - поделился сапер Ясин Махмуд Муса.

В пещерах, подготовленных боевиками - огромное количество боеприпасов. И перед российским и сирийским подразделениями инженерных войск стоит задача не только их уничтожить, но и обрушить своды подземного города.

«Здесь находятся гранаты иностранного производства, которые использовали боевики. Разного производства. Тротиловые шашки. Минометные снаряды», - описал наполнение «тайника» боевиков сапер Дмитрий.

Террористы обустраивали свою «нору» долгие годы. Она совсем незаметна с воздуха, а внутри отделана кирпичом и тщательно заштукатурена.

Строили боевики капитально: все пещеры соединены друг с другом, а в одном углу находится лаз 50 метров высотой. Он пробивает гору насквозь. Именно по этому пути боевики выбирались на огневые позиции.

Тщательно рассчитав направление взрыва, количество боеприпасов и взрывчатки, военные саперы одним махом уничтожили подземелье боевиков. Теперь террористы уже точно не смогут вести обстрел с господствующей высоты.

В это время на другом конце Сирии, авиабазе Хмеймим, еще одно подразделение инженерных войск вышло на очередной обход местности. Маскировка, система охраны периметра, и все въезды на авиабазу Хмеймим проектировались и возводились при содействии инженерных войск. И теперь за безопасностью базы следят саперы.

Лучше собачьего носа специалисты еще ничего не придумали, потому ежедневно на службу выходит красавец Жадор. В Сирию он прилетел из Кабардино-Балкарии полтора месяца назад, а до этого четыре года обучался поиску взрывчатки.

«Акклиматизацию прошел отлично, работаем каждый день при разных погодных условиях, как бы все замечательно!» - рассказал военнослужащего инженерных войск российской группировки войск в Сирии Сергей Яковлев.

За те несколько лет, что на территории Сирии находятся подразделения инженерных войск, они разминировали больше 17 тысяч зданий, обезвредили свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов и подготовили более 1200 сирийских саперов. И даже сегодня, накануне своего профессионального праздника, они продолжают уничтожать мины и снаряды.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов