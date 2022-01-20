Миротворцы РФ показали тренировку на наблюдательных постах в Карабахе
Российские миротворцы провели тренировку на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские миротворцы во время несения службы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе проводят регулярные тренировки. При отработке действий по «тревоге» военнослужащие из состава миротворческого контингента отрабатывают занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также перекрытие трассы с целью прекращения движения.
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