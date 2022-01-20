Миротворцы РФ показали тренировку на наблюдательных постах в Карабахе

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При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время заняли оборону на заранее оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также для ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов