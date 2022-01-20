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Миротворцы РФ показали тренировку на наблюдательных постах в Карабахе

03:22 20.01.2022
Российские миротворцы провели тренировку на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы во время несения службы на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе проводят регулярные тренировки. При отработке действий по «тревоге» военнослужащие из состава миротворческого контингента отрабатывают занятие мест на стрелковых позициях с целью обороны поста, а также перекрытие трассы с целью прекращения движения.

© Минобороны России

«В связи с тем, что в последнее время участились случаи возникновения нештатных ситуаций вдоль линии разграничения сторон, военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся тренировки с использованием современного вооружения и военной техники. Также миротворцами отрабатываются различные варианты отражения на пост», - сообщил представитель российского миротворческого контингента Михаил Ежов.

© Минобороны России

При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время заняли оборону на заранее оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также для ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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